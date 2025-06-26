ÖTV yüzde 50'ye çıkıyor! Hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

Komisyonda oranlar aynen geçti ve Meclis Genel Kurulu'nda değişiklik olmazsa bazı araçların fiyatında uçurum sayılacak artışlar yaşanacak.

İŞTE FİYATI ARTACAK ARAÇLAR...

Ford Ranger

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 820 bin 200 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 67 bin 594 lira

Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 954 bin 100 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 703 bin 27 lira.