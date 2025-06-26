ÖTV yüzde 50'ye çıkıyor! Hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?
Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifinde son aşamaya geçiliyor.
Otomotiv sektörünü ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi değişikliğine yönelik kanun teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.
Yapılacak düzenlemeyle birlikte otomobillerde ÖTV yüzde 80 ile yüzde 220 arasında gerçekleşecek.
En yüksek artış ise pickup olarak tabir edilen ve yüzde 4 ÖTV oranına sahip araçlarda ÖTV yüzde 50'ye çıkarılacak.
Komisyonda oranlar aynen geçti ve Meclis Genel Kurulu'nda değişiklik olmazsa bazı araçların fiyatında uçurum sayılacak artışlar yaşanacak.
İŞTE FİYATI ARTACAK ARAÇLAR...
Ford Ranger
Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 820 bin 200 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 67 bin 594 lira
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 954 bin 100 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 703 bin 27 lira.