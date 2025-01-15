ÖTV uygulamasında yeni dönem resmen başladı! Araç satın alacaklar dikkat
Araç alım satımında ÖTV muafiyeti değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar gereğince muafiyet hakkından yararlanmak isteyenler yeni şartları karşılamak zorunda. İşte detaylar...
Araç satın alacak vatandaşları yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasındaki değişiklik bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Kanundaki değişikliğine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
YERLİ KATKI ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik içeren kararda ÖTV Kanunu'nun 7'nci maddesine göre;
Malul ve engelliler için kayıt ve tescile tabi yerli katkı oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.
İstisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı en az yüzde 40 olarak belirlendi.
Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı güncel beyanlara göre tespit edilecek.
Araç alanların yanlış beyan verdiği tespit edilirse, gerekli işlemler yapılacak.