ÖTV matrahı indirimi 2. el araç fiyatlarını düşürecek mi ? Uzman isimler yanıt verdi

Cumhur Oto - Cumhur Halıcı

ÖTV matrahlarının düşmesinin ardından ikinci el piyasasında neler olacağı konusunda herhangi bir fikrimiz yok. Daha düne kadar galericiler ihalelerden rayiç fiyatlara yakın araba topluyordu. Piyasada müşteri yok ancak ikinci el otomobil ihalelerinde araba kalmıyor. İkinci el otomobiller sıfırlara göre yine ucuz seyredecek. Sıfırı 385 bin lira olan bir otomobilin temiz, düşük kilometreli 2018 modelini 220-230 bin liraya satın almak varken arada 140-150 bin lira fazladan para ödemek istemeyen müşterimiz çok.