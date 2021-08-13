ÖTV matrahı indirimi 2. el araç fiyatlarını düşürecek mi ? Uzman isimler yanıt verdi
Sıfır otomobil satışlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik kararı araç piyasası hareketlendirdi. Karar bazı sıfır araçlarda 53 bin liraya kadar indirim fırsatı ortaya çıkardı. Peki ÖTV indiriminden ikinci el otomobil piyasası nasıl etkilenecek ? İşte uzmanların yanıtı...
Resmi Gazete’nin son sayısında yayınlanan habere göre, sıfır otomobil satışlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik kararı alındı. Sıfır araç alımında ÖTV’de indirim müjdesinin ardından, araç almayı düşünen vatandaşlar ÖTV indirimi 2. el araçları etkileyip etkilemeyeceğini merak etmeye başladı. İşte araç alım-satımını etkileyen bu kararla ilgili uzman isimlerden açıklamalar...
Hürriyet'te yer alan habere göre; Sıfır ile ikinci el arasındaki makasın da bir yaşındaki otomobil için yüzde 15-20 daha düşük olmasından dolayı galericiler ikinci ele olan rağbetin devam edeceğini kaydediyor. Galeri sahibi Cumhur Halıcı “2018 model kilometresi düşük, temiz bir otomobili 220-230 bin liraya almak varken sıfırına 385 bin lira vermek istemeyenler yine ikinci el otomobil alacak” dedi.
Sıfır otomobillere nazaran ikinci el otomobillerin fiyatlarının ucuz seyredeceğini belirten Halıcı, ÖTV indirimleriyle birlikte genele yayılan büyük bir indirimin beklenmemesi gerektiğini açıkladı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Görkem Konu ise, piyasanın kısa sürede dengeye geleceğini ve fiyatlara alışılacağını söyledi.
Cumhur Oto - Cumhur Halıcı
ÖTV matrahlarının düşmesinin ardından ikinci el piyasasında neler olacağı konusunda herhangi bir fikrimiz yok. Daha düne kadar galericiler ihalelerden rayiç fiyatlara yakın araba topluyordu. Piyasada müşteri yok ancak ikinci el otomobil ihalelerinde araba kalmıyor. İkinci el otomobiller sıfırlara göre yine ucuz seyredecek. Sıfırı 385 bin lira olan bir otomobilin temiz, düşük kilometreli 2018 modelini 220-230 bin liraya satın almak varken arada 140-150 bin lira fazladan para ödemek istemeyen müşterimiz çok.