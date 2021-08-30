ÖTV indirimiyle sıfır araç fiyatları düştü! İşte yakıt cimrisi sıfır otomobiller...
ÖTV matrahındaki değişiklikle sıfır otomobillerde 60 bin TL'ye varan indirim cezbetmeye devam ederken akaryakıt cimrisi araçlar belli oldu.
Resmi Gazete'de yayınlanan Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) matrahında yapılan düzenlemesiyle sıfır araçlarda 60 bin TL'ye varan indirim otomobil alıcısını cezbetmeye devam ediyor. ÖTV indirimi sonrasında galerilerdeki araçlar hızla tükenirken, otomobil alacaklar düşük yakıt tüketimli sıfır araçları merak eder oldu.
ÖTV indirimi sonrasında en az yakıt tüketen 0 benzinli ve dizel otomobiller belli oldu.
İşte yakıt cimrisi benzinli sıfır otomobiller...
Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT (Dizel)
ÖTV öncesi: 278 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası: 232 bin 417 TL
Şehir İçi Ortalama Yakıt Tüketimi: 4.9 lt/100 km
Şehir Dışı Ortalama Yakıt Tüketimi: 4.0 lt/100 km
Fiat Egea Sedan 1.6 Urban (Dizel)
ÖTV öncesi: 298 bin TL
ÖTV indirimi sonrası: 248 bin TL
Şehir İçi Ortalama Yakıt Tüketimi: 5.2 lt/100 km
Şehir Dışı Ortalama Yakıt Tüketimi: 3.9 lt/100 km