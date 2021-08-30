ÖTV indirimiyle sıfır araç fiyatları düştü! İşte yakıt cimrisi sıfır otomobiller...

Resmi Gazete'de yayınlanan Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) matrahında yapılan düzenlemesiyle sıfır araçlarda 60 bin TL'ye varan indirim otomobil alıcısını cezbetmeye devam ediyor. ÖTV indirimi sonrasında galerilerdeki araçlar hızla tükenirken, otomobil alacaklar düşük yakıt tüketimli sıfır araçları merak eder oldu.