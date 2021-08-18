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ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları dibe çakıldı! İşte fiyatları düşen otomobiller

ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları dibe çakıldı! İşte fiyatları düşen otomobiller

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle sıfır araçlardaki yeni fiyatlar belli oldu.

ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları dibe çakıldı! İşte fiyatları düşen otomobiller

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle birlikte bazı modellerde, sıfır kilometre otomobillerde yüzde 17'ye varan düşüş gerçekleşecek.

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ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları dibe çakıldı! İşte fiyatları düşen otomobiller

Bu gelişmeyle birlikte ikinci elde de düşüş yaşanması bekleniyor.

İşte marka marka, model model yeni fiyatlar...

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ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları dibe çakıldı! İşte fiyatları düşen otomobiller

Honda Civic Elegance Eco

Eski fiyat: 318.000 TL
Yeni fiyat: 265.000 TL

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ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları dibe çakıldı! İşte fiyatları düşen otomobiller

Fiat Egea Sedan 1.6 Urban

Eski fiyat: 298.000 TL
Yeni fiyat: 248.000 TL

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