ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları dibe çakıldı! İşte fiyatları düşen otomobiller
Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle sıfır araçlardaki yeni fiyatlar belli oldu.
Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle birlikte bazı modellerde, sıfır kilometre otomobillerde yüzde 17'ye varan düşüş gerçekleşecek.
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Bu gelişmeyle birlikte ikinci elde de düşüş yaşanması bekleniyor.
İşte marka marka, model model yeni fiyatlar...
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Honda Civic Elegance Eco
Eski fiyat: 318.000 TL
Yeni fiyat: 265.000 TL
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Fiat Egea Sedan 1.6 Urban
Eski fiyat: 298.000 TL
Yeni fiyat: 248.000 TL
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