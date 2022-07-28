ÖTV indirimi dedikodusu sonrası ikinci el araç fiyatlarında düşüş başladı!
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemlerde ÖTV'de düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmesinin ardından ikinci el araç fiyatlarında hareketlilik başladı.
Son günlerde medyada yer alan ÖTV indirimi dedikoduları, ikinci el araç fiyatlarında hareketliliğe sebep oldu. 26 ekim 2021 tarihinde yayınlanan “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklik sonrası düzenleme yetkisi alanında bulunan 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildi. Gerçekleşen bu değişiklik sonrası ikinci el araç sahipleri fiyatlarını aşağıya çekmeye başladı.
Galericiler fiyat indirmeye başladı
Olası düzenlemeyle sıfır km araçların fiyatlarının düşecek olması, ikinci el piyasasında hareketliliğe neden oldu. Otomobili yatırım aracı gören vatandaşlar ve bayilerden sıfır araç çeken galericiler fiyatları indirmeye başladı.
İkinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde ilandaki araç fiyatlarının düşüşe geçtiği görüldü. Daha önce bin lira indirime bile yanaşmayan bazı araç sahipleri 350 bin bandındaki orta segmentte 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki lüks segmentte ise 30-40 bin liraya yakın indirime gitti.
Vatandaşın 3 beklentisi var
Fiyatlardaki düşüşün sürmesi beklenirken, vatandaşlar yapılacak düzenlemenin tutması ve fırsatçıların önünün kesilmesi için bazı kısıtlamaların da beraberinde getirilmesini istiyor. Söz konusu beklentide 3 ana başlık öne çıkıyor: