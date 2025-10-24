ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatı düşecek telefonlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cep telefonlarında ÖTV düzenlemesine gidildi.
ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.
TELEFON FİYATLARINDA 1.000 LİRALIK İNDİRİM OLACAK
Kararla birlikte giriş ve orta seviye bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a düştü.
Bu gruptaki telefonların fiyatlarında 1.000 liralık düşüş olacağı anlamına geliyor.
İŞTE FİYATI DÜŞECEK TELEFONLAR
Peki hangi telefonların fiyatlarında düşüş olacak?
Hiking A45
Reeder S19 Max Pro S,
General Mobile Era 30
Omix X5 128 GB,