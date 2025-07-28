ÖTV değişti, en ucuz otomobil listesi yenilendi! Hangisi en ucuz?
Otomobil fiyatları son yapılan Özel Tüketim Vergisi'yle birlikte değişim gösterdi. Markalar yeni fiyatlarını resmen açıkladı. Peki bu değişim ile birlikte en ucuz otomobil hangisi oldu?
Türkiye'de otomobil fiyatlarını değiştiren Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Markalar rekabet edebilmek adına ÖTV dilimi değişmeyen araçlarda da fiyat değişikliği yaptı.
Elektrikli araçlara zam gelirken yerli üretim içten yanmalı bazı modellerin fiyatlarına ise indirim yapıldı.
Elektrikli araçlarda ÖTV yüzde 25 ile yüzde 75 arasında değişirken, içten yanmalı araçlarda ÖTV yüzde 70 ile yüzde 220 arasında oluştu.
Şarj edilebilir hibrit araçlarda ise yüzde 45 ile 85 arasında oluştu.
İşte yeni düzenlemeye göre en ucuz otomobiller
Fiat Egea’da 1 Milyon Altı Fiyat Kaldı
Fiat’ın Egea modelinin bazı versiyonlarında kampanyalı fiyatlarla 1 milyon liranın altında satış yapılabiliyor. Örneğin, Egea Easy 1.4 Fire modeli nakit alımda 944 bin 964 liraya kadar düşüyor. Öte yandan, Fiat 600e’nin elektrikli versiyonu 1 milyon 919 bin liraya, hibrit versiyonu ise 1 milyon 740 bin liraya alıcı bekliyor.