ÖTV değişti, en ucuz otomobil listesi yenilendi! Hangisi en ucuz?

Fiat Egea’da 1 Milyon Altı Fiyat Kaldı

Fiat’ın Egea modelinin bazı versiyonlarında kampanyalı fiyatlarla 1 milyon liranın altında satış yapılabiliyor. Örneğin, Egea Easy 1.4 Fire modeli nakit alımda 944 bin 964 liraya kadar düşüyor. Öte yandan, Fiat 600e’nin elektrikli versiyonu 1 milyon 919 bin liraya, hibrit versiyonu ise 1 milyon 740 bin liraya alıcı bekliyor.