Oturdukları yerden bir şey yapmadan ayda 296 bin TL kazanıyorlar!
Bloomberg, son yıllarda adını çok sık duyduğumuz podcast formatları hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Spotify, Apple gibi uygulamalarda da podcast yayını yapanların ayda 18 bin dolara kadar para kazandığı belirtildi. Teknoloji dünyasının hızlı ve kolay yoldan para kazandırma gibi karlı yollar sunduğu yorumları yapıldı.
ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, podcast yayıncılarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Radyoların yerine geçen bu yeni formatı herkes kullanmak isteyecek.
Bloomberg'e konuşan ABD'li bir vatandaş, podcast yayıncılarının neredeyse hiçbir şey yapmadan ayda on binlerce dolar kazanan platform sahipleri olduğunu aktardı.
Sakinleştirici özelliğe sahip olan ve bütün frekansların yer aldığı ses dalgalarını kullanan içerik üreticilerin ayda 18 bin dolar (yaklaşık 296 bin TL) kazandığını söyledi.
Son dönemde gergin olan ve sakinleşmek isteyen insanların yağmur sesi, cırcır böceği sesi, rüzgar sesi gibi sesler dinlemek istediği söylendi.