Oturdukları evi satıp tüm birikimlerini bu eve harcadılar taşındıkları gün ev enkaza döndü

"6 ay boyunca tadilat yaptık"

Kustenko, geçen yıl Kiev'deki konutunu satarak eşi ve kızıyla Moşun'a taşındıklarını belirterek "Geçen yıl baharda Kiev'deki evimizi sattık, buradan eski bir ev aldık. 6 ay boyunca tadilat yaptık. Evi tamamen yeniledik. Isıtma ve elektrik bağlantılarını sağladık. 23 Şubat'ta banyonun yapımını tamamladık. Artık eve girip yaşayacaktık. 24 Şubat'ta ailece sadece bir günü tamamen evde geçirebildik."