Oturdukları evi satıp tüm birikimlerini bu eve harcadılar taşındıkları gün ev enkaza döndü
Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da harabeye dönen Moşun köyünde birçok aile evsiz kaldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Gostomel şehrine yakın Moşun köyü, savaşın başladığı ilk günden bu yana Rus ordusunun Gostomel'deki havaalanını ele geçirmek için düzenlediği uçak saldırılarının hedefi oldu.
Kiev'deki konutunu satarak doğası zengin Moşun köyünde eski bir ev alan ancak Rus saldırıları sonucu evi yıkılan Sergey Kutsenko, köye taşınma hikayesini AA muhabirine anlattı.
"6 ay boyunca tadilat yaptık"
Kustenko, geçen yıl Kiev'deki konutunu satarak eşi ve kızıyla Moşun'a taşındıklarını belirterek "Geçen yıl baharda Kiev'deki evimizi sattık, buradan eski bir ev aldık. 6 ay boyunca tadilat yaptık. Evi tamamen yeniledik. Isıtma ve elektrik bağlantılarını sağladık. 23 Şubat'ta banyonun yapımını tamamladık. Artık eve girip yaşayacaktık. 24 Şubat'ta ailece sadece bir günü tamamen evde geçirebildik."
Köyde satın aldıkları eski evi tamamen yenilediklerini aktaran Kutsenko, "Kızım için ayrı bir oda yapmıştık. Bu onun hayatında ilk özel odasıydı ama orada vakit geçiremedi." dedi.