Oturduğunuz yerden dünyanın en prestijli müzelerini gezmeye hazır mısınız?
Karantinada olduğumuz şu günlerde oturduğunuz yerden dünyanın en prestijli müzelerini gezmeye hazır mısınız?
Koronavirüsün yayılması ile bırakın tatile gitmeyi sinemaya, tiyatroya, müzeye, alışverişe bile çıkamıyoruz. Sizin için evde oturduğunuz yerden gezebileceğiniz dünyanın en prestijli 8 sanal müzesini derledik...
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Dünyanın en prestijli müzeleri artık elinizin altında. Sanal müze olarak adlandırılan bu uygulamayı keşfetmek, haftanın bu gününü sanata adamak isterseniz, sizi aşağıya doğru alalım.
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Louvre, Paris
Dünyanın en ünlü ve en büyük müzelerinden biri olan Louvre'un kapıları, bildiğiniz gibi şu sıralar kapalı. Louvre'u online olarak gezmek için linke tıklayın.
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Ancak bu, müzede sanal bir tura çıkamayacağınız anlamına gelmiyor.
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