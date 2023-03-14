Otoyolda korkutan yangın: Alevler metrelerce yükseldi, tırın dorsesi küle döndü!

Yangın, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi, Akyazı ilçesi Vakıf Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 49 yaşındaki Serdar S. idaresindeki 53 ACD 039 çekici ve 34 BUM 525 dorse plakalı iplik yüklü tırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.