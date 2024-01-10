Otoparkta kanlı infaz! Bir kadını öldürdü, bir kişi de yaralayıp intihar etti

Aydın'da bir kadını tabancayla öldüren, bir kişiyi de yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti. Aydın A'nın bir süre birlikte yaşadığı Şule K'yi tabancayla öldürdüğü, o esnada otoparkta olan Mustafa K'yi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar ettiği üzerinde duruluyor.