Otomotivde yıl sonu kampanyaları! İşte marka marka araç ve fiyatları
Otomotiv sektöründe fiyatlardaki yükseliş satış rakamlarını direkt etkilerken, firmalar da satışları artırmak için yıl sonu kampanyalarını açıklamaya başladı. İşte marka ve modelde (200 bin TL'nin altında) dikkat çeken sıfır araçlar...
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 123 bin 900 lira
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Fiat Panda 1.2 69 HP Urban manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 129 bin 900 lira
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Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 137 bin 900 lira
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KIA Rio 1.2L 84 PS manuel benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 139 bin 400 lira
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