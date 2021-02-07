Otomotivde 2020 yılının ihracat şampiyonları belli oldu! İşte en fazla katkı sağlayanlar
TÜRKİYE ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2020 yılının şampiyon firmaları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerini baz alarak yaptığı açıklamaya göre, 2020'de 25,5 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv firmalarının başında 2019'da olduğu gibi Ford yer aldı.
Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2020 yılının şampiyon firmaları belli oldu.
İlk sırada Ford yer alırken, sıralamada ikinci basamağa Toyota, üçüncü basamağa ise OYAK Renault yerleşti.
Bu firmaları, TOFAŞ, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, TGS Dış Ticaret ile Man Truck-Bus izledi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de ihracatta azalışlar olduğunu belirtti.