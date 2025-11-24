Otomotiv sektöründe yeni çip krizi! O markaları vuracak...

OTOMOTİVİN KÖR NOKTASI ORTAYA ÇIKTI

Pandemi sonrası “bir daha hazırlıksız yakalanmayacağız” diyen otomotiv üreticileri, düşük teknolojili çiplerde bile Çin’e ne kadar bağımlı olduklarını yeniden görmüş oldu. Seraph Consulting CEO’su Ambrose Conroy, durumu “Hiç kimse jeopolitik bir kesintiye hazır değildi” sözleriyle özetledi. Ucuz fakat kritik öneme sahip çiplerin yokluğu, üretim hatlarını benzeri görülmemiş bir hızda durma noktasına getirdi.