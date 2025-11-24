Otomotiv sektöründe yeni çip krizi! O markaları vuracak...
Küresel otomotiv sektörü yeni bir krizle sarsılıyor. Çin’in ihracatı durdurmasıyla düşük maliyetli ancak kritik öneme sahip parçalar bir anda piyasadan silindi. Nissan’dan Honda’ya kadar dev markalar üretimi kısmak zorunda kaldı.
Küresel otomotiv sektörü, pandemi ve önceki çip krizlerinin yaralarını sarmaya çalışırken bu kez Hollanda ile Çin arasındaki gerilim kaynaklı yeni bir tedarik darbesiyle karşı karşıya. Hollanda hükümetinin, Çinli Wingtech’e ait çip üreticisi Nexperia’nın kontrolünü devralması; Pekin’in sert misillemesiyle birlikte sektörde domino etkisi yarattı. Kriz, Nissan, Honda ve Bosch gibi dev markaların üretim planlarını doğrudan etkiledi.
KRİZİN MERKEZİNDE BU ŞİRKET VAR
Hollanda, güvenlik endişeleri ve “ciddi yönetim eksiklikleri” gerekçesiyle eylülde Nexperia’nın kontrolünü fiilen üstlendi. Bu karar Pekin’in tepkisini çekti ve Çin, Nexperia çiplerinin ihracatını durdurarak ilk büyük karşı hamleyi yaptı. Kısıtlamalar daha sonra gevşetilse de Çin, sevkiyatların tamamen normale dönmesi için Hollanda’nın kontrolü geri bırakmasını şart koştu. Bu süreçte üretim zinciri kısa sürede tıkandı.
OTOMOTİVİN KÖR NOKTASI ORTAYA ÇIKTI
Pandemi sonrası “bir daha hazırlıksız yakalanmayacağız” diyen otomotiv üreticileri, düşük teknolojili çiplerde bile Çin’e ne kadar bağımlı olduklarını yeniden görmüş oldu. Seraph Consulting CEO’su Ambrose Conroy, durumu “Hiç kimse jeopolitik bir kesintiye hazır değildi” sözleriyle özetledi. Ucuz fakat kritik öneme sahip çiplerin yokluğu, üretim hatlarını benzeri görülmemiş bir hızda durma noktasına getirdi.
PEKİN'İN MİSİLLEMESİ ÜRETİMİ VURDU
Çin, Hollanda’nın hamlesine karşı Nexperia’nın İnci Nehri Deltası’ndaki fabrikasında paketlenen çiplerin ihracatını durdurarak yanıt verdi. Bu çipler, araçlarda fren sistemlerinden elektrikli camlara kadar yüzlerce küçük bileşenin çalışmasını sağlıyor. Yoklukları, Nissan ve Honda’yı üretimi kısmaya, Bosch’u ise fabrika çalışma saatlerini azaltmaya zorladı. Sektörde “5 dolarlık çip bulunamadığı için 40 bin dolarlık araç üretilemiyor” gerçeği yeniden gündeme geldi.