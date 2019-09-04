Otomotiv sektörü daraldı markalar kampanya freni yaptı! Sektörün en çok satan araçları

Bu sonuç kimseyi yanıltmasın çünkü Ağustos 2018’de 34 bin 346 adetlik satış gerçekleşmiş ve pazar 2017’e göre yüzde 53 düşmüştü. Eğer Ağustos 2019’u 2017 ile kıyaslarsak ki doğru olan bu, daralma yüzde 65’i aşıyor.