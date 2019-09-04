Otomotiv sektörü daraldı markalar kampanya freni yaptı! Sektörün en çok satan araçları
Türkiye ekonomide ivme kazanırken otomotiv sektörü için Ağustos performansı yüzde 66 küçülen Temmuza göre beklentilerin üstünde gerçekleşti. Markaların satışları artırmak için yaptıkları kampanyaların etkisiyle biraz olsun düşüş ivmesi azaldı. VW zirveden inmedi.
Markalar Temmuz ayında otomotiv sektörünün daralmasını fark ettikleri anda bazı kampanyaları devreye soktular. ‘ÖTV bizden’, ‘Sıfır faiz’ gibi agresif kampanyalar satışları beklenenin üzerine çıkardı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre 2019 yılı ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 26 bin 246 adet olarak gerçekleşti. 34 bin 346 adet olan 2018 yılı ağustos ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 23.58 oranında azaldı.
Bu sonuç kimseyi yanıltmasın çünkü Ağustos 2018’de 34 bin 346 adetlik satış gerçekleşmiş ve pazar 2017’e göre yüzde 53 düşmüştü. Eğer Ağustos 2019’u 2017 ile kıyaslarsak ki doğru olan bu, daralma yüzde 65’i aşıyor.
ODD raporuna göre ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.14 azalıp 21 bin 544 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 36.2 azalarak 4 bin 702 adede geriledi.