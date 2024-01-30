Otomobillerde yeni dönem başlıyor! O araçlar için artık zorunlu olacak

EDR sistemi, araçların hava yastığı sistemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak. Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiğinde EDR devreye girecek. Ayrıca aracın kaputu açıldığında, yatayda ya da dikeyde hızı 0,15 saniyede saatte 8 kilometreden fazla arttığında sistem devreye girecek.