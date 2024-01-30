Otomobillerde yeni dönem başlıyor! O araçlar için artık zorunlu olacak
2024 Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak tüm yeni otomobillerde zorunlu “kara kutu” olacak. Bu cihazlar, kaza öncesi ve sonrası otomobildeki tüm verileri kaydedecek.
Avrupa Birliğinde (AB) otomobillere "kara kutu" zorunluluğu geliyor. Bu yılın Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak düzenleme, M1 kategorisindeki sekiz koltuklu otomobilleri, pick-up kamyonetleri ve vanları içeren 3 bin 500 kilogramın altındaki ağırlığa sahip N1 sınıfı araçları kapsayacak.
27 ülkede geçerli olacak
Bu yeni düzenleme, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç gibi 27 ülkede geçerli olacak.
EDR sistemi, araçların hava yastığı sistemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak. Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiğinde EDR devreye girecek. Ayrıca aracın kaputu açıldığında, yatayda ya da dikeyde hızı 0,15 saniyede saatte 8 kilometreden fazla arttığında sistem devreye girecek.
EDR sistemi: (Endpoint Detection and Response- Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) kötü niyetli etkinlikleri tespit etmek ve incelemek için bir çözüm sınıfıdır.