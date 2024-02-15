Otomobiller yarı fiyatına satılıyor: 30 bin liraya da var 300 bin liraya da! İşte icralık araçlar
Sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle haciz konulan otomobiller yarı fiyatına icra daireleri tarafından satılıyor. O otomobillere sahip olmak oldukça kolay...
Otomobil fiyatlarının yüksek olduğu günümüzde ucuza araç sahibi olmanın bir yöntemi bulunuyor. Herhangi bir borcun ödenmemesinden dolayı haciz konulan araçlar değerlerinin neredeyse yarısına yeni sahiplerini arıyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, hacizli araçlar ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. Öncelikle icra dairesinin belirlediği ihale başlangıç bedeli bulunuyor. Bir de ihaleye katılmak için teminat yatırılması gerekiyor.
Şayet ihaleyi kazanamazsanız teminatını banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarılıyor. Sitede yer alan muhammen bedel ise aracın haciz dışında normal şartlarda satılması halinde edeceği rakamı ifade ediyor.
İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var.