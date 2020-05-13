Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yaktı! Korona onu durdurmuyor
ANTALYA'da oto aksesuarcısı, aracının üzerine teras kurup, bagaj kısmında mangal yakarak şehir turu attı. Daha önce de havuza çevirdiği aracı polis tarafından çekilmişti.
Oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30) ve arkadaşları, aracın üzerini teras gibi kullanıp, bagaj kısmında da mangal yakarak caddeleri turladı. Koronavirüsten dolayı özlem duyduğu piknik konseptini canlandırdığını söyleyen genç, daha önce de üstünü kesip içine branda gererek havuza dönüştürdüğü otomobili polis tarafından otoparka çekilmişti.
2 bin 500 liralık para cezası durdurmadı
Antalya'da otomobil aksesuarı satan Murat Tokmak, yakın zamanda 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kestirip, aracın içini havuz haline getirdi.
Caddelerde dolaşan Tokmak'ın aracı, polis tarafından otoparka çekilirken, 2 bin 500 liralık da para cezası uygulandı.
Teras yapıp mangal yaktı
Murat Tokmak, daha sonra aynı model başka otomobili satın aldı. Aracın tavanını kesen Tokmak, bu bölüme tahtadan 'teras' çıktı.