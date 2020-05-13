Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yaktı! Korona onu durdurmuyor

Oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30) ve arkadaşları, aracın üzerini teras gibi kullanıp, bagaj kısmında da mangal yakarak caddeleri turladı. Koronavirüsten dolayı özlem duyduğu piknik konseptini canlandırdığını söyleyen genç, daha önce de üstünü kesip içine branda gererek havuza dönüştürdüğü otomobili polis tarafından otoparka çekilmişti.