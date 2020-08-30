Otomobile ÖTV zammı geldi! Hangi otomobil için kaç lira ÖTV ödenecek?
Araç fiyatlarında döviz kurlarındaki artış sonrası başlayan yükselişin ardından ÖTV oranları da yükseldi. En düşük ÖTV oranı yüzde 45 oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde o artışlar kalem kalem açıklandı.
Döviz kurunun yükselmesi sonrasında araba almakta güçlük çekenler ÖTV indirimi beklerden bu gece gelen ÖTV zammı ile şoke oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile bugün arabalara Ek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Otomobil fiyatları, gelen bu son ÖTV zammı ile birlikte daha da yükseleceği tahmin ediliyor.
Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.
Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den yüzde 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan yüzde 150'ye yükseltildi.
Otomotive gelen Ek ÖTV zam oranlarına bakıldığında yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah sadece 15 bin TL gibi küçük bir oranda arttırılırken, yüzde 60 dilimi ise yüzde 80'e yükseldi.