Otomobile ÖTV zammı geldi! Hangi otomobil için kaç lira ÖTV ödenecek?

Döviz kurunun yükselmesi sonrasında araba almakta güçlük çekenler ÖTV indirimi beklerden bu gece gelen ÖTV zammı ile şoke oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile bugün arabalara Ek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Otomobil fiyatları, gelen bu son ÖTV zammı ile birlikte daha da yükseleceği tahmin ediliyor.