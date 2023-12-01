Otomobil yolcu minibüsüne çarptı, ortalık savaş alanına döndü: 17 yaralı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak yan yattı. Korku dolu anların yaşandığı kazada 17 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Emekevler mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki Peugeot marka 41 AKP 630 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Adapazarı-Derince arasında yolcu taşımacılığı yapan M.S. hakimiyetindeki Volkswagen marka 54 B 8815 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybolan minibüs yan yattı. Kazada minibüsteki 16 yolcu ile otomobil sürücüsü M.D. yaralandı.
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Minibüs sürücüsü M.S. ise kazayı yara almadan atlattı.
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