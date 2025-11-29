BIST 10.937
Otomobil TIR'ın altına girdi! Feci kazada ölenler var

Manisa'da feci bir kaza meydana geldi. Akhisar ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zihni Başkan (64) idaresindeki 35 AIL 903 plakalı otomobil, tali yoldan Akhisar-Manisa kara yoluna manevra yapan Nihat O'nun (48) kullandığı 35 BZN 389 plakalı tıra çarptı.

Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü ile eşi Saadet Başkan'ın (64) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

