Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Cumali (35) ve Hicran Yarıcı (30) çifti ile bebekleri öldü. Ağır yaralanan çiftin kızları Ziynet (7) ile Hazal Yarıcı (6) ise hastaneye kaldırıldı.

Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Sayfa 1


Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İzmir Karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. 

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Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Sayfa 2

Ankara'dan İzmir yönüne giden Cumali Yarıcı yönetimindeki 45 KB 842 plakalı otomobil, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 42 GM 842 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Sayfa 3

Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı ve ismi henüz belirlenemeyen bebekleri yaşamını yitirdi. 

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Otomobil TIR'a arkadan çarptı! Aynı aileden 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Sayfa 4

Kızları Ziynet ile Hazal Yarıcı ise ağır yaralandı.

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