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Otomobil su kanalına devrildi. Bayramları kabusa döndü

Otomobil su kanalına devrildi. Bayramları kabusa döndü

KIRIKKALE'de bayram için memleketine giden ailenin otomobili su kanalına devrildi. otomobilde bulunan karı-koca ve iki çocuğu yaralandı

Otomobil su kanalına devrildi. Bayramları kabusa döndü

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı için memleketlerine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde su kanalına devrildi. Otomobilde bulunan karı-koca ve iki çocuğu yaralandı.

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Otomobil su kanalına devrildi. Bayramları kabusa döndü

Kaza, Kırıkkale'de çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Cokungönül idaresindeki 06 MDB 33 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpıp su kanalına devrildi. 

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Otomobil su kanalına devrildi. Bayramları kabusa döndü

Kazada Ramazan Bayramı tatili için Ankara'dan memleketleri Çorum'a gitmekte olan sürücü Kazım (42), eşi Fadime (40), kızları Fatma (19) ile Büşra Cokungönül (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Otomobil su kanalına devrildi. Bayramları kabusa döndü

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobilde yanma riskine karşı tedbir alındı. Otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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