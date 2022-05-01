Otomobil su kanalına devrildi. Bayramları kabusa döndü

Kazada Ramazan Bayramı tatili için Ankara'dan memleketleri Çorum'a gitmekte olan sürücü Kazım (42), eşi Fadime (40), kızları Fatma (19) ile Büşra Cokungönül (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.