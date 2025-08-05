Otomobil satışları arttı! En çok hangi modeller tercih edildi?

Otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 6,5 artarak 715 bin 695 oldu.



Temmuzda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 14,71 yükselerek 84 bin 195 oldu.

Hafif ticari araç pazarı da temmuzda yüzde 13,96 büyüyerek 23 bin 523 olarak kayıtlara geçti.