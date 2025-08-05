Otomobil satışları arttı! En çok hangi modeller tercih edildi?
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 715 bin 695'e ulaştı.
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yükselişte...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Temmuz 2025 verilerine göre otomobil satışları ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,68 artarak 572 bin 198, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,77 yükselerek 143 bin 497 olarak gerçekleşti.
Otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 6,5 artarak 715 bin 695 oldu.
Temmuzda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 14,71 yükselerek 84 bin 195 oldu.
Hafif ticari araç pazarı da temmuzda yüzde 13,96 büyüyerek 23 bin 523 olarak kayıtlara geçti.
VERGİ ORANLARI DÜŞÜK ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ
Pazarın yüzde 81,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 318 bin 343 ile yüzde 55,6 pay, B segmenti otomobiller 145 bin 595 ile yüzde 25,4 pay aldı.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN SUV OLDU
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,6 pay ve 357 bin 984 satışla SUV otomobiller oldu.