Otomobil sahiplerine trafik sigortasında indirim müjdesi! Taksit sayısı da artırıldı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Corona virüs salgını ile birlikte sigorta sektöründe corona virüs ile ilgili tedbirler alınmaya başlandı. İlk olarak trafik sigortasının taksit sayısı artırıldı. "dedi.