Otomobil sahiplerine trafik sigortasında indirim müjdesi! Taksit sayısı da artırıldı
Pandemi süresince insanların arabalarını kullanmayarak garajlarında tutuyor olması nedeniyle trafik sigortalarının hasar sayısında azalma oldu. Bu nedenle bazı sigorta şirketleri kar açıklamaya başladı. İSAD Onursal Başkanı Turusan Bağcı da iyi sürücülerin bu yıl 1000 TL yerine 500- 600 TL'ye sigorta yaptırabileceğini söyledi.
Corona virüs nedeniyle trafik sigortasında bazı şirketler iyi sürücülere büyük indirimler yapmaya başladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Corona virüs salgını ile birlikte sigorta sektöründe corona virüs ile ilgili tedbirler alınmaya başlandı. İlk olarak trafik sigortasının taksit sayısı artırıldı. "dedi.
Milliyet'in haberine göre pandemi döneminde çok sayıda vatandaşın araçlarını garajında tuttuğunu belirten Bağcı,"Salgın nedeniyle vatandaşların çok dışarı çıkmıyor olması nedeniyle hasar sayısında bir azalma meydana geldi.
Hal böyle olunca trafik sigortasında uzun yıllardan beri oluşan zarar grafiği, kara geçmeye başladı. Bu nedenle sigorta şirketleri bu branşlarda kar açıklamaya başladı.