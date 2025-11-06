BIST 10.970
DOLAR 42,11
EURO 48,57
ALTIN 5.397,52

Otomobil kağıt gibi ezildi! Feci kazada bir aile yok oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Otomobil kağıt gibi ezildi! Feci kazada bir aile yok oldu

Gaziantep'ten kaza haberi geldi. Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobilin hali dehşete düşürdü.

Otomobil kağıt gibi ezildi! Feci kazada bir aile yok oldu - Resim: 1

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 AGH 214 plakalı kamyon, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil ile çarpıştı.

14
Otomobil kağıt gibi ezildi! Feci kazada bir aile yok oldu - Resim: 2

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

24
Otomobil kağıt gibi ezildi! Feci kazada bir aile yok oldu - Resim: 3

Yapılan incelemenin ardından cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

34
Otomobil kağıt gibi ezildi! Feci kazada bir aile yok oldu - Resim: 4
44