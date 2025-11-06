Otomobil kağıt gibi ezildi! Feci kazada bir aile yok oldu
Anadolu Ajansı
Gaziantep'ten kaza haberi geldi. Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobilin hali dehşete düşürdü.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 AGH 214 plakalı kamyon, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
