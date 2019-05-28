Otomobil ile motosiklet çarpıştı:: Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı:: Yaralılar var

ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı:: Yaralılar var - Sayfa 1

Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Aziz Tunç yönetimindeki 02 FR 950 plakalı otomobil, Nihat Yıldırım'ın kullandığı 02 HN 818 plakalı motosiklete arkadan çarptı. 

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı:: Yaralılar var - Sayfa 2

Kazada sürücüler ile devrilen motosikletten savrulan Hasan Akbıyık, yaralandı

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı:: Yaralılar var - Sayfa 3

 İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. 

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı:: Yaralılar var - Sayfa 4

 Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Nihat Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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