Otomobil ile motosiklet çarpıştı:: Yaralılar var
Demirören Haber Ajansı
ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Aziz Tunç yönetimindeki 02 FR 950 plakalı otomobil, Nihat Yıldırım'ın kullandığı 02 HN 818 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
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Kazada sürücüler ile devrilen motosikletten savrulan Hasan Akbıyık, yaralandı
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İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
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Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Nihat Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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