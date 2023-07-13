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Otomobil içinde ölü bulunmuştu: Katil zanlısı yakalandı! Denize atılan silah böyle çıkarıldı...

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Otomobil içinde ölü bulunmuştu: Katil zanlısı yakalandı! Denize atılan silah böyle çıkarıldı...

MERSİN'de otomobilde bir kişiyi öldüren şüpheli, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Cinayet şüphelisinin olaydan sonra denize attığı silah ise kurbağa adamlar olarak bilinen dalgıç polisler tarafından bulundu.

Otomobil içinde ölü bulunmuştu: Katil zanlısı yakalandı! Denize atılan silah böyle çıkarıldı...

Olay, 4 Haziran Pazar günü merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinde otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayan S.U. olay yerinde hayatını kaybetti. 

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Otomobil içinde ölü bulunmuştu: Katil zanlısı yakalandı! Denize atılan silah böyle çıkarıldı...

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi.

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Otomobil içinde ölü bulunmuştu: Katil zanlısı yakalandı! Denize atılan silah böyle çıkarıldı...

 Yapılan titiz çalışma sonucunda cinayet zanlısının S.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli polisin yaptığı operasyonla gözaltına aldı. 

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Otomobil içinde ölü bulunmuştu: Katil zanlısı yakalandı! Denize atılan silah böyle çıkarıldı...

Yapılan incelemede zanlının silahı denize attığını tespit eden ekipler, çalışma başlattı.

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