Otomobil almak isteyenlere müjde! Kampanyalar başladı, bu modellerde 7 milyona kadar faizsiz kredi

Yıl sonuna doğru yaklaşmamızla beraber otomobil sektöründeN, tüketicilere müjde verildi. Sıfır otomobil almak isteyenlere belirli otomobil modellerinde çok avantajlı kredi kampanyaları sunulmaya başlandı. Bayiler ellerindeki 2025 model stoklarını bitirmek isterken; alıcılar ise en düşük faizle, uzun vadeli otomobile sahip olma fırsatı yakalıyor.

Otomobil markaları kampanyalarını duyurdu ve satışlar başladı. Vadeli ve faizsiz krediden yararlanmak için yıl sonuna kadar otomobil tercihinin yapılması gerekiyor.