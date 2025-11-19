Otomobil almak isteyenlere müjde! Kampanyalar başladı, bu modellerde 7 milyona kadar faizsiz kredi
Şimdilerde otomobil sahibi olmak isteyenler bu habere iyi baksın. Otomobil almak isteyenler için yıl sonu kampanyaları başladı. Kampanyada 7 milyon liraya kadar faizsiz 18 ay vadelerle satışlar yapılabilecek. Detaylar haberimizde...
Yıl sonuna doğru yaklaşmamızla beraber otomobil sektöründeN, tüketicilere müjde verildi. Sıfır otomobil almak isteyenlere belirli otomobil modellerinde çok avantajlı kredi kampanyaları sunulmaya başlandı. Bayiler ellerindeki 2025 model stoklarını bitirmek isterken; alıcılar ise en düşük faizle, uzun vadeli otomobile sahip olma fırsatı yakalıyor.
Otomobil markaları kampanyalarını duyurdu ve satışlar başladı. Vadeli ve faizsiz krediden yararlanmak için yıl sonuna kadar otomobil tercihinin yapılması gerekiyor.
İŞTE KAMPANYA YAPAN MARKALAR
Alfa Romeo Junior Ibrida'da 121 bin 529 lira takas desteği sunuluyor.
Skoda Superb 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz, 6 ay vade, Skoda Karoq 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Skoda Kadiaq 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faizle satılıyor.
Audi A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satışa sunuldu.