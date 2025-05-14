Otomobil alacaklara müjde! Marka marka en güncel otomobil kampanyaları
Sıfır otomobil kampanyaları mayıs ayı ile birlikte hızlanmaya başladı. Markalar sıfır fazili kredilerle birlikte uygun maliyetli finansmanlar sunarak araç sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. İşte marka marka en güncel sıfır otomobil kampanyaları...
TOGG-
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, T10X V2 modeli için birçok kredi kampanyası sunuyor.
400.000 TL - 12 Ay - 0%
400.000 TL - 48 Ay - 2,74%
1.000.000 TL - 12 Ay - 2,60%
1.000.000 TL - 48 Ay - 3,33%
RENAULT-
Fransız otomobil üreticisi Renault, sıfır faizli kredi kampanyasını sonlandırdı. Nisan ayı güncel kampanyalarına bakıldığında Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinin tüm versiyonları için 200 bin TL değerindeki krediyi 6 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı karşılığında alabilirsiniz.
Markanın elektrikli modeli Megane E-Tech için ise 350 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı uygulanıyor.
OPEL-
Opel Türkiye, mart ayı itibarıyla neredeyse bütün modellerinde kredi kampanyası uyguluyor. Alman otomobil üreticisi 150 bin TL’den 800 bin TL’ye kadar birçok tutarda kredi imkanı sunuyor. Faiz oranları ise yüzde 0 ila yüzde 2,99 arasında değişkenlik gösteriyor.
KIA-
Güney Kore merkezli marka, Türkiye’de mart ayı itibarıyla 150 bin TL’den 600 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Markanın amiral gemisi modellerinden Stonic için ise 250 bin TL’lik kredi için yüzde 0,99’luk faiz oranı uygulanıyor.