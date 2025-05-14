Otomobil alacaklara müjde! Marka marka en güncel otomobil kampanyaları

RENAULT-

Fransız otomobil üreticisi Renault, sıfır faizli kredi kampanyasını sonlandırdı. Nisan ayı güncel kampanyalarına bakıldığında Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinin tüm versiyonları için 200 bin TL değerindeki krediyi 6 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı karşılığında alabilirsiniz.

Markanın elektrikli modeli Megane E-Tech için ise 350 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı uygulanıyor.