Otomobil alacaklara güzel haber! İşte marka marka en ucuz sıfır otomobiller...
Sıfır otomobil pazarında yaşanan satış durgunluğu, markaları ve bayileri harekete geçirdi. Satışları artırmak isteyen sektör, eylül ayına özel indirim kampanyaları düzenliyor. Eylül ayı için markalar da fiyatlarını açıkladı. İşte marka marka sıfır araçların fiyat listesi...
Ford Puma Gen-E 2 milyon 158 bin 700 lira
Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 850 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira
BMW Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 292 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira
Hyundai i20 Jump 1 milyon 555 bin lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 320 bin lira
Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli 1 milyon 790 bin 432 lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 899 bin lira
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 299 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 444 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 877 bin 900 lira
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 600 bin lira
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 985 bin lira
Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira
Dacia Yeni Sandero expression TCe 100 1 milyon 460 bin lira
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 460 bin lira
Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 755 bin lira
Lexus LBX 2 milyon 865 bin lira
Fiat Egea Easy 1.6 Manuel 1 milyon 449 bin 900 lira
BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira