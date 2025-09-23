Otomobil alacaklar dikkat! vergi kararı sonrası otomobil fiyatlarında artış ve indirim beklentisi...
Otomobil ithalatına yeni vergi düzenlemeleri getiren kararlar çok sayıda soru işaretine neden oldu. Söz konusu kararın ardından fiyatların en çok artacağı ve azalacağı otomobil modelleri belli oldu. Zamlanacak modeller Toyota Corolla Cross, Toyota RAV4, Honda Civic, Honda Jazz, Honda HR-V, Honda CR-V, Volkswagen Polo olarak sıralanırken indirim gelecek markalar ise Chery, MG ve SWM oldu.
Otomobil ithalatında yeni vergi düzenlemeleri getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunan ülkeler dışından ithal edilen binek otomobillere ek gümrük vergisi uygulanacak. Çin'den ithal edilen içten yanmalı motorlara sahip otomobillerde ek vergi düşürülürken, ABD'den ithal otomobiller üzerindeki ek vergiler ise kaldırıldı.
İŞTE ALINAN KARARLARIN DETAYLARI
Yeni düzenlemeyle AB ve STA ülkeleri dışında kalan tüm ülkelerden gelen otomobillerde; elektrikli ve şarj edilebilen (plug-in) hibrit (PHEV) araçlarda yüzde 30, benzinli, dizel ve tam hibritlerde ise yüzde 25 ek vergi getirildiği gözleniyor. Çin ve Japonya'dan ithal edilen hibrit ve elektrikli araçların vergileri yükselirken, ABD'den ithal edilen hibrit ve elektrikli araçlarda vergi indirimi yapıldı. Buna karşılık Çin'den gelen içten yanmalı motorlu araçların vergi oranıysa düşürüldü.
2 AY SONRA YÜRÜRLÜLÜĞE GİRECEK
Düzenlemenin, ithalatına başlanmış araçlar için iki aylık bir geçiş süreci olduğu belirtilirken, yatırım yapanlar ya da yapacaklar bu değişiklikten muaf olacak gibi görünüyor.
ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN ARAÇLARDA DURUM NE?
Çin'den ithal edilen araçların da fiyatı düşecek. Daha önce Çin'den ithal edilen hibrit araçlarda yüzde 50, içten yanmalı motorlara sahip araçlarda yüzde 60 ve elektrikli modellerde yüzde 50 toplam gümrük vergisi uygulanıyordu. Yeni düzenlemeye göreyse, iki ay sonra yürürlüğe girecek uygulamada hibrit ve içten yanmalı araçlar için toplam vergi oranı yüzde 35'e, elektrikli araçlar için ise yüzde 40'a çekilecek. Bu da, araçların satış fiyatında düşüşe neden olabilir.