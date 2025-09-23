Otomobil alacaklar dikkat! vergi kararı sonrası otomobil fiyatlarında artış ve indirim beklentisi...

ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN ARAÇLARDA DURUM NE?

Çin'den ithal edilen araçların da fiyatı düşecek. Daha önce Çin'den ithal edilen hibrit araçlarda yüzde 50, içten yanmalı motorlara sahip araçlarda yüzde 60 ve elektrikli modellerde yüzde 50 toplam gümrük vergisi uygulanıyordu. Yeni düzenlemeye göreyse, iki ay sonra yürürlüğe girecek uygulamada hibrit ve içten yanmalı araçlar için toplam vergi oranı yüzde 35'e, elektrikli araçlar için ise yüzde 40'a çekilecek. Bu da, araçların satış fiyatında düşüşe neden olabilir.