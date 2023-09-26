Otomobil alacaklar dikkat! Kredi hamlesi sonrası değişti: 600-800 bin arası araçlar...
Faizlerin yükselmesi sonrası vatandaşların krediye ulaşma güçlüğü ikinci el otomobil piyasasına da yansıdı. Hem okulların açılması nedeniyle hem de kredi faizlerinin yükselmesi nedeniyle piyasada duraklama yaşadıklarını söyleyen Manisa Otonomi Dernek Başkanı Arif Diz, “İkinci elde enflasyondan kaynaklı fiyatlar artıyordu. Çok fazla talep ikinci el piyasasının artmasına neden oluyordu. Piyasanın oturmasıyla ikinci el piyasasında da fiyatlar oturmaya başlayacak” dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faizlerin yükseltilmesi sonrası vatandaşların krediye ulaşma imkanı da azaldı. Otomobil almak isteyen vatandaşların krediye ulaşmasındaki güçlükler ikinci el otomobil piyasasında da durgunluğa yol açtı.
Üst segment araçların satışını biraz daha zora soktu
Özellikle üst segment araçlarda durgunluk yaşandığını belirten Manisa Otonomi Dernek Başkanı Arif Diz, “İkinci el araçlarda faizlerin artışıyla işlerimiz durdu tabii ki. İhtiyacı olan kesim 600 bin TL’ye kadar bir araç alacaksa, bankadan da kredi kullanamıyorsa 350-400 bin TL’ye nakit ya da 100 bin TL kredi kullanarak araç arayışı içerisine girdi. Üst segment araçların satışını biraz daha zora soktu.
İkinci elde enflasyondan kaynaklı fiyatlar artıyordu. Çok fazla talep ikinci el piyasasının artmasına neden oluyordu. Piyasanın oturmasıyla ikinci el piyasasında da fiyatlar oturmaya başlayacak.
Sermayemiz eriyordu
Bizim en büyük sıkıntımız da kendi öz sermayemiz de eriyordu. Biz aracı 600 bin TL’ye aldığımızda iki hafta sonra 100 bin TL zam geliyordu. Biz 620 bin TL’ye satıyor, tekrardan 650 bin TL’ye alıyorduk.