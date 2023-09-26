Otomobil alacaklar dikkat! Kredi hamlesi sonrası değişti: 600-800 bin arası araçlar...

Sermayemiz eriyordu

Bizim en büyük sıkıntımız da kendi öz sermayemiz de eriyordu. Biz aracı 600 bin TL’ye aldığımızda iki hafta sonra 100 bin TL zam geliyordu. Biz 620 bin TL’ye satıyor, tekrardan 650 bin TL’ye alıyorduk.