Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el pazarı canlandı fiyatlar yükselişe geçti!

Dünya çapında otomotiv sektörü koronavirüs etkileri ile boğuşmaya devam ederken, geçtiğimiz yılın son aylarında gündeme gelmeye başlayan ve 2021’in ilk üç ayında giderek büyüyen çip kriziyle birlikte sorunları büyütmeye devam ediyor. Global çapta üreticiler üretim kapasitelerini düşürmeye, hatta durdurmaya devam ediyor.