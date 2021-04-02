Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el pazarı canlandı fiyatlar yükselişe geçti!
Otomotiv sektöründe yaşanan dalgalanmalar ikinci el pazarını da doğrudan etkiliyor. Pandemi sürecinin yanı sıra büyüyen global yarı iletken çip krizinin de tedarik sıkıntısı yaratması ile birlikte, Türkiye’de ikinci el pazarı yeniden canlandı. Fiyatlar yükselişe geçti, online satış kanalları özel uygulamalara yöneldi.
Dünya çapında otomotiv sektörü koronavirüs etkileri ile boğuşmaya devam ederken, geçtiğimiz yılın son aylarında gündeme gelmeye başlayan ve 2021’in ilk üç ayında giderek büyüyen çip kriziyle birlikte sorunları büyütmeye devam ediyor. Global çapta üreticiler üretim kapasitelerini düşürmeye, hatta durdurmaya devam ediyor.
Türkiye de kısmi olarak bundan etkilenirken, devam eden taleple birlikte yeniden tedarik sorunları görülmeye başlanıyor. Tüketici istediği model otomobilin istediği renk istediği donanımını showroomlarda bulamaz hale gelirken, ikinci el yeniden yükselen değer olarak göze çarpıyor.
Fiyatlar yükseliyor
Sektörün önde gelen markaları yeni modellerini Türkiye pazarına sokarak sıfır araca olan talebi değerlendirmek isterken, düşük kapasiteli üretim sebebiyle bazı modellerde tedarik konusunda da zayıf kalıyor. Bu da ikinci el fırsatçılarının önünü açmaya devam ediyor.
Sıfır otomobil satışlarındaki tedarik sorununu değerlendirenler sebebiyle ikinci elde yeniden fiyatlar yükselmeye başlıyor. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Mart ayından itibaren fiyatların düşme trendinin durmasını bekliyorduk, beklediğimiz gibi oldu. 2020 Kasım’dan bu yana ikinci el otomobil fiyatları ilk kez artmaya başladı. Fiyatlardaki artış trendi devam edebilir” şeklinde konuştu.