Otomobil alacaklar dikkat! Banka banka faiz oranları güncellendi

36 AY VADELİ 400.000 TL TAŞIT KREDİSİ FAİZİ NE KADAR OLDU?

36 ay vadeyle 0 km araç almak için 400.000 bin TL'lik taşıt kredisi istediğinizde bankaya göre faiz oranları değişiyor. Peki güncel verilere göre hangi banka taşıt kredisi için ne kadar faiz oranı uyguluyor? İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları…