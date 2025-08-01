Otomobil alacaklar dikkat! Banka banka faiz oranları güncellendi
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası taşıt kredisi faiz oranları merak konusu oldu. Hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğu, tüketicilerin ve yatırımcıların gündemine oturdu. İşte banka banka güncel taşıt kredisi faiz oranları...
Merkez Bankası'nın son faiz indirimi, kredi piyasasında hareketliliğe yol açtı. Özellikle otomobil sahibi olmak isteyenler için taşıt kredisi faiz oranları yeniden gündeme geldi. Bankalar, farklı vadelerde ve ödeme planlarında çeşitli faiz oranları sunarken, tüketiciler en uygun kredi teklifini araştırmaya başladı. İhtiyaç doğrultusunda krediyle araç almayı planlayan vatandaşlar, faiz indirimi beklentisiyle beklemede kalırken, Temmuz ayı itibarıyla taşıt kredilerinde hareketlilik başladı. Bankalar, ay başında %3,45 seviyesinde olan taşıt kredisi faiz oranlarını, Temmuz ortasına doğru %3,20 – %3,25 aralığına kadar çekti.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizinde 300 baz puanlık indirime giderek oranı %46'dan %43'e düşürmesi, kredi piyasasında etkisini göstermeye başladı. Merkez Bankası'nın bu adımı, taşıt kredisi dahil olmak üzere birçok kredi türünde faizlerin kademeli olarak geri çekilmesine yol açtı.
36 AY VADELİ 400.000 TL TAŞIT KREDİSİ FAİZİ NE KADAR OLDU?
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KUVEYT TÜRK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI
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