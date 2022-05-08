Otobüslerde anne rüzgarı esti! İçini gören yolcular hem şaşırdı hem duygulandı

Süslemelerin kendisini çocukluğuna götürdüğünü belirten Ayşegül Terzi, "Eskileri biraz yad ettik, sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda otobüs geldi ve binince böyle bir atmosferle karşılaştık. Ortamı da görünce eskileri biraz yad ettik. Benim bile çocukluğumda gördüğüm danteller ve süslemeler beni biraz geçmişe götürdü ve duygulandırdı. Kadının elinin değdiği yerin ne kadar naif ve sıcak bir ortam olduğunu bu otobüste dahi hissedebiliyoruz. Önce kendi annemin ellerinden öpüyorum, anneler çok değerli, kıymetlerini hep bilelim" ifadelerini kullandı.