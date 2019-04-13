Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

İstanbul-Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsü Bursa otobanında demir yüklü tıra arkadan çarptı. Yolcu otobüsünün şoförü ile yanında bulunan muavin kazada can verirken çok sayıda yolcu yaralandı.

Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, çok sayıda yaralı - Sayfa 1

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Küçükkuyu seferini yapan Kubilay Kaya (60) yönetimindeki 10 VV 919 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Selçukgazi Tüneli yakınında önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HZ 3654 plakalı demir profil yüklü tıra arkadan çarptı. 

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Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, çok sayıda yaralı - Sayfa 2

Kazada, yolcu otobüsü şoförü Kubilay Kaya ve kimliği henüz belirlenemeyen muavin hayatlarını kaybederken yaralanan 30'dan fazla yolcu olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

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Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, çok sayıda yaralı - Sayfa 3

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, çok sayıda yaralı - Sayfa 4

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

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