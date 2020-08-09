Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü ve muavinden geriye fotoğrafları kaldı

İstanbul Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü yoldan çıktı. Otoyolda Karabük-İstanbul seferini yapan ve İstanbul Havalimanı istikametine seyreden Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, Çiftalan mevkisinde yoldan çıkarak üst geçidin duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.