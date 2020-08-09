Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü ve muavinden geriye fotoğrafları kaldı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden 3’ünün kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden sürücü ve muavinden ise geriye fotoğrafları kaldı.
İstanbul Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü yoldan çıktı. Otoyolda Karabük-İstanbul seferini yapan ve İstanbul Havalimanı istikametine seyreden Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, Çiftalan mevkisinde yoldan çıkarak üst geçidin duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Valiliği, "Otobüs kazasında 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir" açıklaması yaptı.
Kazada hayatını kaybedenlerden 3’ünün, yolcu Erdem Okçu (32), muavin Ali Yaşar Sarali (37) ve şoför Doğan Duygulu olduğu öğrenildi.
Feci kazada hayatını kaybeden sürücü ve muavinden ise geriye fotoğrafları kaldı.