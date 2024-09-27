Otobüs durağında dehşet dakikaları! Yolun karşısından...

Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K'ye, şüpheli E.E. tarafından henüz belirlenemeyen sebeple yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edildi. R.K'nin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.