Otobüs durağında dehşet dakikaları! Yolun karşısından...
Anadolu Ajansı
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Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K'ye, şüpheli E.E. tarafından henüz belirlenemeyen sebeple yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edildi. R.K'nin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Hasar gören durakta inceleme yapan polis, kaçan E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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