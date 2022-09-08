Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede gerçeği öğrendi: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Ameliyatı yapan Çocuk Cerrahı Dr. Ayşe Betül Öztürk, ''Daha önce 26 santimlik bir kitle görmüştüm. Bu ise ondan daha büyük ve bütün karnını kaplamış şekilde, bütün organları itilmiş ve yer değiştirip küçülmüş ve yeterince gelişmemiş. Şu an da karın içinde ciddi bir boşluk oluştu. Kızımız da 7 kilo vermiş oldu. Durumu da gayet iyi” dedi.