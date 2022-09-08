Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede gerçeği öğrendi: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum
AKSARAY'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Halk otobüsünün çarptığı genç kadın hastanede karnında 8 kilogram kitle taşıdığını öğrendi.
Aksaray'da halk otobüsünün çarpması sonucu hafif yaralanıp, hastaneye kaldırılan B.G.'nin (17) karnından, ameliyatla 60 santimetre büyüklüğünde, 7 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkartıldı.
Ameliyatı yapan Çocuk Cerrahı Dr. Ayşe Betül Öztürk, ''Daha önce 26 santimlik bir kitle görmüştüm. Bu ise ondan daha büyük ve bütün karnını kaplamış şekilde, bütün organları itilmiş ve yer değiştirip küçülmüş ve yeterince gelişmemiş. Şu an da karın içinde ciddi bir boşluk oluştu. Kızımız da 7 kilo vermiş oldu. Durumu da gayet iyi” dedi.
Kaza, 25 Ağustos saat 18.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Üniversiteye hazırlık kursundan çıkan B.G., yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsü çarptı. Kazada yaralanan B.G., çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tetkikler sırasında B.G.’nin karnında kitle tespit edildi. Ameliyata alınan B.G.’nin karnından 60 santimetre büyüklüğünde, 7 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.