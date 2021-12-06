Oto pazarında 'aman arabamı satarım' korkusu! Sattığı arabayı bir hafta sonra alamıyor
İSTANBUL'da pazar günü oto pazarlarında sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Sıfır araç bulunamadığı için ikinci el piyasasının canlandığını belirten esnaf, elindeki arabayı satmaktan korkar hale geldi. Çünkü sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıkları gibi aynı aracı bir hafta sonra çok daha pahalıya almaktan şikayetçi.
Otomotiv piyasasındaki fiyatlar yükselmeye devam ediyor. İstanbul Erbaş Rami Açık Oto Pazarı'nda dün hareketlilik erken saatlerde başladı. Sıfır araç bulunamaması nedeniyle vatandaşlar soluğu ikinci el pazarında aldı. Ancak ikinci el araçlardaki fiyatlar alıcıyı korkuttu.
Fiyatların her gün arttığını belirten esnaf ise, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söyledi. Dolayısıyla satışların da düştüğünü ve ikinci el otomobil fiyatlarının bile 60-70 binden başladığını söyledi.
Korkudan araba satamıyorum
İkinci el otomobil satışı yapan galerici Zeydin Melekoğlu, araç fiyatlarıyla ilgili olarak şunları anlattı: "Biz böyle bir şey görmedik. Az önce bir arabayı ekspertize yolladım, 180 bin liraya ama düşündüm acaba uygun mu verdim diye. Yarın öbür gün bu paraya böyle bir araba alabilecek miyim diye düşündüm. Esnaf olarak çok zor durumdayız."
"Bu hafta sattığımız arabayı haftaya 20-30 bin lira farkla alabiliyoruz. Biz fiyatlara yetişemiyoruz. Esnaf olarak bizim paramız pul oldu. İkinci el araçlara bir talep var sıfır araç bulunamadığı için ikinci el piyasası canlandı. İkinci el fiyatları bu yüzden yükseldi bu hafta 116 bin liraya alamadığımız araba haftaya 125 bin liraya yükseliyor."