Otizmi onu pes ettirmedi, başarıdan başarıya koşuyor

“12 sene önceki Ege yok artık”

Görmüş olduğu destek ve elde ettiği başarılarla artık eski Ege’nin olmadığını vurgulayan Yüksekkaya, “Ege daha önce çeşitli branşlarda başlarılar gösterdi ama bu daha çok olayın bir bütünü gibi oldu. Ege’nin bu başarısında, bizim emeklerimiz, kendisinin azmi ve özellikle ailesinin ona çok güvenmesi, her konuda destek vermesi etkili oldu. Bütün bunların yanı sıra Ege’nin toparlanması bizim için en güzeli. 12 sene önceki Ege yok artık. Sporun özel çocuklara etkisini de bu şekilde görmüş olduk” şeklinde konuştu.