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Otel yangınında ölen Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi

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Otel yangınında ölen Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi Ferda Apak, son yolculuklarına uğurlandı.

Otel yangınında ölen Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi

Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Baba Mehmet Apak ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

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Otel yangınında ölen Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi

Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Apak ailesinin yakınları katıldı.

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Otel yangınında ölen Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi

Vedia Nil Apak ile Ferda Apak'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Otel yangınında ölen Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi

Cenaze töreninden diğer görüntüler şöyle:

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