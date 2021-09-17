Otel odasında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı
Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel koridorunda görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sedanur erkek arkadaşıyla koridorda bir süre dolaştıktan sonra odaya giriyor. Görüntülerin sonunda ise genç kızın cesedi, görevliler tarafından odadan çıkarılıyor.
Maltepe'de geçen perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında 24 yaşındaki Sedanur Şen hayatını kaybetti. Sedanur Şen'in ölmeden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Seda Nur Şen'in erkek arkadaşıyla, en tehlikeli uyuşturucular arasında yer alan metamfetamin ve teofilinin içerikli sıvı narkotik madde kullandığı öne sürüldü.
Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise görevliler, genç kızın ceset torbasına konulan cansız bedenini otel odasından çıkarıyor.
Maltepe'de 9 Eylül'de yaşanan olayda 24 yaşındaki Seda Nur Şen, erkek arkadaşıyla kaldığı bir otel odasında hayatını kaybetti. Erkek arkadaşının “Sabah uyandığımda, vücudu morarmıştı” dediği Seda Nur Şen'in uyuşturucu kaynaklı olarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Şen'in erkek arkadaşı Serdar Y. gözaltına alındı.
En tehlikeli uyuşturucu
Yakınlarının uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirttiği Seda Nur Şen'in erkek arkadaşıyla, en tehlikeli uyuşturucular arasında yer alan metamfetamin ve teofilinin içerikli sıvı narkotik madde kullandığı öne sürüldü.