Otel inşaatı esnasında ortaya çıkmıştı beş dönemin izlerini taşıyor

Bu süre zarfında otel inşaatı da devam ederken, eserler de bulundukları yerde özenle muhafaza edildi. Bu arada, eserlerin bulunduğu alana müze kurulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışma yapıldı. Çalışmanın sonucunda köklü tarihe sahip olan Hatay, yeni bir müzeye daha kavuşmuş oldu.