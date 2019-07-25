ÖSYM DGS sınav sonuçları 2019 açıklanıyor sorgulama giriş ekranı
DGS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sonuç sorgulama ekranı bugün erişime açılacak. Önlisans eğitiminden sonra 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresindenTC numarası ve öğrenci numarasıyla sorgulanacak.
DGS sınav sonuçları 2019 ÖSYM açıklanıyor. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafından bugün, osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak. DGS sınav sonuçlarının 10.00-14.00 arasında açıklanması bekleniyor.
2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girdiği DGS sınavı sonuçlarını açıklandığı an internethaber.com'dan öğrenebilirsiniz.
Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım’ sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle’ işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN: 2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça internethaber olarak sizlere duyuracağız vereceğiz.