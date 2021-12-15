BIST 2.174
DOLAR 14,69
EURO 16,56
ALTIN 835,44

Osuruğunu kavanozlayıp satıyor! Paraya para demiyor: Haftalık kazancı dudak uçuklattı

Osuruğunu kavanozlayıp satıyor! Paraya para demiyor: Haftalık kazancı dudak uçuklattı

Herkes para kazanmak için farklı farklı yollar denerken, TikTok fenomeni olan Stephanie Matto ilginç yöntemiyle paraya para demiyor.

Osuruğunu kavanozlayıp satıyor! Paraya para demiyor: Haftalık kazancı dudak uçuklattı

ABD'de yaşayan Stephanie Matto, farklı ülkelerden çiftlerin ilişkilerinde ve ABD hukuk sisteminde gezinmelerini izleyen bir belgesel dizisi olan '90 Day Fiance'ın birkaç sezonunda yer aldı.

122
Osuruğunu kavanozlayıp satıyor! Paraya para demiyor: Haftalık kazancı dudak uçuklattı

31 yaşındaki fenomen reality şovunda görünmesi ona ün kazandırdı.


222
Osuruğunu kavanozlayıp satıyor! Paraya para demiyor: Haftalık kazancı dudak uçuklattı

Stephanie'nin başlattığı ve ona ciddi para getiren şey başka bir girişim.

322
Osuruğunu kavanozlayıp satıyor! Paraya para demiyor: Haftalık kazancı dudak uçuklattı

Stephanie, yetişkinlere yönelik içerik satan kendi abonelik web sitesini kurdu.

422