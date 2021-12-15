Osuruğunu kavanozlayıp satıyor! Paraya para demiyor: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
Herkes para kazanmak için farklı farklı yollar denerken, TikTok fenomeni olan Stephanie Matto ilginç yöntemiyle paraya para demiyor.
ABD'de yaşayan Stephanie Matto, farklı ülkelerden çiftlerin ilişkilerinde ve ABD hukuk sisteminde gezinmelerini izleyen bir belgesel dizisi olan '90 Day Fiance'ın birkaç sezonunda yer aldı.
122
31 yaşındaki fenomen reality şovunda görünmesi ona ün kazandırdı.
222
Stephanie'nin başlattığı ve ona ciddi para getiren şey başka bir girişim.
322
Stephanie, yetişkinlere yönelik içerik satan kendi abonelik web sitesini kurdu.
422