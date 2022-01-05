Osuruğunu kavanozlara doldurarak satan fenomen aşırı talepten hastanelik oldu!

Stephanie Matto, osuruğunu kavanozlayıp hayranlarına satarak tanesi bin dolardan haftalık 70 bin dolar kazandı ve osuruk kavanozu taleplerine yetişmeye çalışırken hastanelik oldu. Daha fazla osuruk kavanozu üretebilmek için aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde ağrı hisseden ünlü fenomenin, yapılan testlerde kalp krizi belirtilerine rastlanıldı. Ünlü fenomen işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.