Osuruğunu kavanozlara doldurarak satan fenomen aşırı talepten hastanelik oldu!
Çıkardığı osuruğu kavanozlayıp satan fenomen Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu.
Stephanie Matto, osuruğunu kavanozlayıp hayranlarına satarak tanesi bin dolardan haftalık 70 bin dolar kazandı ve osuruk kavanozu taleplerine yetişmeye çalışırken hastanelik oldu. Daha fazla osuruk kavanozu üretebilmek için aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde ağrı hisseden ünlü fenomenin, yapılan testlerde kalp krizi belirtilerine rastlanıldı. Ünlü fenomen işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.
ABD'li Matto, çıkardığı gazı kavanozlayıp satarak haftalık 70 bin dolar kazanıyor. Ancak fenomenin taleplere yetişebilmek adına daha fazla gaz çıkarma girişimi hastanede son buldu.
Dailystar'ın haberine göre; hayranlarından aldığı siparişler doğrultusunda aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde şiddetli bir acı hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki fenomen, yapılan kan ve EKG testlerinde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.
Geçtiğimiz Kasım ayından itibaren çıkardığı gazı kavanozda muhafaza ederek hayranlarına satmaya başlayan Stephanie, talepleri karşılamak için sürekli lifli yiyecekler yediğini açıklamıştı.